Стало известно об уходе из жизни музыканта известной группы — это вторая трагедия за этот год, летом не стало его коллеги, об этом сообщается в соцсетях.

Ушел из жизни музыкант, который был одним из основателей популярной группы, в Сети выражают свои соболезнования, сообщает Politeka.net.

Так, стало известно о смерти бывшего вокалиста британской регги-группы UB40 64-летнего Теренса Уилсона. Трагическую новость рассказали на официальной странице коллектива в Twittter. Участники группы выразили свои соболезнования.

В посте говорится, что основатель UB40 ушел из жизни в результате непродолжительной болезни.

Отметим, что это не первая трагедия за этот год в группе. Так, в августе на официальной странице коллектива в Facebook сообщили о смерти еще одного основателя UB40, саксофониста и автора песен 62-летнего Брайана Треверса. Музыкант умер своем доме в пригороде Бирмингема в окружении семьи.

Известно, что саксофонист долгое время боролся с раком. В 2019 году он перенес несколько операций по удалению опухолей головного мозга, в итоге болезнь оказалась сильнее.

Отметим, группу называют в числе самых популярных в жанре регги. В 2006 году UB40 с альбомом Who You Fighting For? была номинирована на Грэмми.

Напомним, что не стало знаменитого актера, семья была с ним до последнего.

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