Стало известно об уходе из жизни музыканта известной группы — это вторая трагедия за этот год, летом не стало его коллеги, об этом сообщается в соцсетях.

Ушел из жизни музыкант, который был одним из основателей популярной группы, в Сети выражают свои соболезнования, сообщает Politeka.net.

Так, стало известно о смерти бывшего вокалиста британской регги-группы UB40 64-летнего Теренса Уилсона. Трагическую новость рассказали на официальной странице коллектива в Twittter. Участники группы выразили свои соболезнования.

В посте говорится, что основатель UB40 ушел из жизни в результате непродолжительной болезни.

RIP ASTRO



We have heard tonight, the sad news that ex-member of UB40, Terence Wilson, better know as Astro, has passed away after a short illness.

Our sincere condolences to his family



UB40 pic.twitter.com/6huxc1wN8k