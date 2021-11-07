Стало известно об уходе из жизни музыканта известной группы — это вторая трагедия за этот год, летом не стало его коллеги, об этом сообщается в соцсетях.
Ушел из жизни музыкант, который был одним из основателей популярной группы, в Сети выражают свои соболезнования, сообщает Politeka.net.
Так, стало известно о смерти бывшего вокалиста британской регги-группы UB40 64-летнего Теренса Уилсона. Трагическую новость рассказали на официальной странице коллектива в Twittter. Участники группы выразили свои соболезнования.
В посте говорится, что основатель UB40 ушел из жизни в результате непродолжительной болезни.
RIP ASTRO
We have heard tonight, the sad news that ex-member of UB40, Terence Wilson, better know as Astro, has passed away after a short illness.
Our sincere condolences to his family
UB40 pic.twitter.com/6huxc1wN8kПопулярные статьи сейчас— UB40 (@UB40OFFICIAL) November 6, 2021Показать еще
Экс-муж Ани Лорак решил покинуть с дочерью Украину и похвастался прощальными моментами: кадры
Украинцы рискуют остаться без субсидий, названо важное условие: «Придется оплачивать...»
Пенсии для некоторых украинцев поднимут с 1 января, кто получит: «Не менее 7800 грн»
В Украине усилили карантин, озвучены новые ограничения: "После 23 часов..."
Внуки Чапкиса с разницей в семь лет поразили внешним сходством: как выглядят потомки легенды "Танців з зірками"
Отметим, что это не первая трагедия за этот год в группе. Так, в августе на официальной странице коллектива в Facebook сообщили о смерти еще одного основателя UB40, саксофониста и автора песен 62-летнего Брайана Треверса. Музыкант умер своем доме в пригороде Бирмингема в окружении семьи.
Известно, что саксофонист долгое время боролся с раком. В 2019 году он перенес несколько операций по удалению опухолей головного мозга, в итоге болезнь оказалась сильнее.
Отметим, группу называют в числе самых популярных в жанре регги. В 2006 году UB40 с альбомом Who You Fighting For? была номинирована на Грэмми.
Напомним, что не стало знаменитого актера, семья была с ним до последнего.
Как сообщала Politeka, остановилось сердце легендарного музыканта
Также Politeka писала, что оборвалась жизнь известного украинского певца, ему было всего 36 лет