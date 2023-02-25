В Днепре полицейские получили информацию, что на проспекте Слобожанском прохожие обнаружили потерявшуюся пожилую женщину.

Об этом сообщает партульная полиция Днепропетровской области.

Как сообщается, на месте выяснилось, что пенсионерка приехала на троллейбусе на остановку, а там не смогла вспомнить, как вернуться домой.

Полицейские установили данные бабушки и узнали контактный телефон родственников. С ними связались и выяснили адрес проживания. Впоследствии гражданку передали родным. В медицинской помощи пенсионерка не нуждалась.

Правоохранители обратились с просьбой заботиться о стариках и тех, кто нуждается в помощи и дополнительном внимании и необходимости вызвать полицию.

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