Стало відомо про смерть музиканта відомої групи — це друга трагедія за цей рік, влітку не стало його колеги, про це повідомляється в соцмережах.
Пішов з життя музикант, який був одним із засновників популярної групи, в мережі висловлюють свої співчуття, повідомляє Politeka.net.
Так, стало відомо про смерть колишнього вокаліста британської реггі-групи UB40 64-річного Теренса Вілсона. Трагічну новину розповіли на офіційній сторінці колективу в Twittter. Учасники групи висловили свої співчуття.
У пості говориться, що засновник UB40 пішов з життя в результаті нетривалої хвороби.
RIP ASTRO
We have heard tonight, the sad news that ex-member of UB40, Terence Wilson, better know as Astro, has passed away after a short illness.
Our sincere condolences to his family
UB40 pic.twitter.com/6huxc1wN8kПопулярні новини зараз— UB40 (@UB40OFFICIAL) November 6, 2021Показати ще
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Зазначимо, що це не перша трагедія за цей рік у групі. Так, у серпні на офіційній сторінці колективу в Facebook повідомили про смерть ще одного засновника UB40, саксофоніста і автора пісень 62-річного Брайана Треверса. Музикант помер своєму будинку в передмісті Бірмінгема в оточенні сім'ї.
Відомо, що саксофоніст довгий час боровся з раком. У 2019 році він переніс кілька операцій з видалення пухлин головного мозку, в результаті хвороба виявилася сильнішою.
Зазначимо, групу називають в числі найпопулярніших в жанрі реггі. У 2006 році UB40 з альбомом Who You Fighting For? була номінована на Греммі.
Нагадаємо, що не стало знаменитого актора, сім'я була з ним до останнього.
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