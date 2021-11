Стало відомо про смерть музиканта відомої групи — це друга трагедія за цей рік, влітку не стало його колеги, про це повідомляється в соцмережах.

Пішов з життя музикант, який був одним із засновників популярної групи, в мережі висловлюють свої співчуття, повідомляє Politeka.net.

Так, стало відомо про смерть колишнього вокаліста британської реггі-групи UB40 64-річного Теренса Вілсона. Трагічну новину розповіли на офіційній сторінці колективу в Twittter. Учасники групи висловили свої співчуття.

У пості говориться, що засновник UB40 пішов з життя в результаті нетривалої хвороби.

RIP ASTRO



We have heard tonight, the sad news that ex-member of UB40, Terence Wilson, better know as Astro, has passed away after a short illness.

Our sincere condolences to his family



UB40 pic.twitter.com/6huxc1wN8k