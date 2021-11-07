Стало відомо про смерть музиканта відомої групи — це друга трагедія за цей рік, влітку не стало його колеги, про це повідомляється в соцмережах.

Пішов з життя музикант, який був одним із засновників популярної групи, в мережі висловлюють свої співчуття, повідомляє Politeka.net.

Так, стало відомо про смерть колишнього вокаліста британської реггі-групи UB40 64-річного Теренса Вілсона. Трагічну новину розповіли на офіційній сторінці колективу в Twittter. Учасники групи висловили свої співчуття.

У пості говориться, що засновник UB40 пішов з життя в результаті нетривалої хвороби.

Зазначимо, що це не перша трагедія за цей рік у групі. Так, у серпні на офіційній сторінці колективу в Facebook повідомили про смерть ще одного засновника UB40, саксофоніста і автора пісень 62-річного Брайана Треверса. Музикант помер своєму будинку в передмісті Бірмінгема в оточенні сім'ї.

Відомо, що саксофоніст довгий час боровся з раком. У 2019 році він переніс кілька операцій з видалення пухлин головного мозку, в результаті хвороба виявилася сильнішою.

Зазначимо, групу називають в числі найпопулярніших в жанрі реггі. У 2006 році UB40 з альбомом Who You Fighting For? була номінована на Греммі.

Нагадаємо, що не стало знаменитого актора, сім'я була з ним до останнього.

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