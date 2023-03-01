В Днепре спасают тяжело раненого 30-летнего бойца.
О нем рассказал директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на странице Facebook.
"Виктор из Хмельницкой области. После ранения у него постоянное чувство внутреннего напряжения, раздражительность, вспышки агрессии на окруженных, нарушение сна, изжога и боль в желудке, постоянная головная боль и головокружение. Это бывает очень часто, когда мины рвутся под ногами", - комментирует Рыженко .
Он отмечает, что после взрыва на голове Виктора разошлись швы на костях черепа. Он был доставлен в Мечникова в состоянии комы. В реанимации физическое состояние починили, но мысли и тревога остались.
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"Виктор рассказывал, как вытащил парня из-под завалов и передал матери, чтобы она могла его похоронить, как останавливал кровотечение турникетами. Ему постоянно снился сон, что погибший парень благодарил его и просил побыть немного вместе. Сейчас все нормализовалось. Спит 8 часов, хороший аппетит. Думает о женщине и детях, очень хочет домой",– написал Сергей Рыженко.
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