Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в своем Telegram-канале ответил на вопрос о возможности наступления российских оккупационных войск на Днепр: возможно ли это без взятия Запорожья, учитывая, что Днепр и Запорожье находятся на двух берегах реки.

"Теоретически, продвижение российских войск в Днепр возможно без взятия Запорожья путем его блокировки с восточного направления и нанесения удара основными силами в обход города (имеется в виду, восточнее). Но это предполагает две вещи: выделение для этих целей специальной группировки войск, способной к БЫСТРОМУ созданию в восточных, юго-восточных и северо-восточных окрестностях города ПОДГОТОВЛЕННОЙ обороны, а также Глубокому прорыву обороны СОУ на Ореховском направлении... На сегодняшний день это пока кажется маловероятным", — заявил эксперт.

Днепр, ракетный удар

Также Константин Машовец объяснил, что пока россия пустила в бой далеко не всех мобилизированных из пресловутых 300 тысяч.

"В бой введено далеко не все... часть так называемых "мобиков" (от 20 до 40 тысяч) сейчас проходят интенсивную доподготовку и предназначены для доукомплектования частей и соединений из состава оперативных и стратегических резервов", — уточнил военный обозреватель.

Популярные статьи сейчас

Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"

Помощь для не уехавших из страны: украинцы попросили выделить одноразовую выплату

Скандальная пограничница похвасталась новым дорогим отдыхом во время войны, фото: "Точно не позавидуешь"

Ситуация вокруг Молдовы накаляется: замечена колонна военной техники с HIMARS

"Тряхнуло конкретно": сильное землетрясение произошло в Украине, очевидцы рассказали первые подробности
Показать еще

оккупанты, мобики, россия

Напомним, россия после Украины переключилась на еще одну страну.

Также сообщалось, что эксперт оценил шансы россии открыть второй фронт.

Кроме того, Politeka.net писала, что в войне в Украине наступил переломный момент.