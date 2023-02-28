Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в своем Telegram-канале ответил на вопрос о возможности наступления российских оккупационных войск на Днепр: возможно ли это без взятия Запорожья, учитывая, что Днепр и Запорожье находятся на двух берегах реки.

"Теоретически, продвижение российских войск в Днепр возможно без взятия Запорожья путем его блокировки с восточного направления и нанесения удара основными силами в обход города (имеется в виду, восточнее). Но это предполагает две вещи: выделение для этих целей специальной группировки войск, способной к БЫСТРОМУ созданию в восточных, юго-восточных и северо-восточных окрестностях города ПОДГОТОВЛЕННОЙ обороны, а также Глубокому прорыву обороны СОУ на Ореховском направлении... На сегодняшний день это пока кажется маловероятным", — заявил эксперт.

Также Константин Машовец объяснил, что пока россия пустила в бой далеко не всех мобилизированных из пресловутых 300 тысяч.

"В бой введено далеко не все... часть так называемых "мобиков" (от 20 до 40 тысяч) сейчас проходят интенсивную доподготовку и предназначены для доукомплектования частей и соединений из состава оперативных и стратегических резервов", — уточнил военный обозреватель.

Напомним, россия после Украины переключилась на еще одну страну.

Также сообщалось, что эксперт оценил шансы россии открыть второй фронт.

Кроме того, Politeka.net писала, что в войне в Украине наступил переломный момент.