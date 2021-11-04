Известный французский музыкант и певец Жоржи Данн, который долгое время жил в Испании, умер в больнице Пуэрта-де-Йерро в Мадриде во время плановой операции.

Музыканту на момент смерти был 81 год. Детали его кончины сообщает издание El Pais.

У Жоржи было слабое здоровье, осложненное различными заболеваниями. Медики предупреждали 81-летнего певца обо всех рисках, связанных с операцией на бедре, но он принял решение и не собирался его менять.

Жоржи Данн (настоящее имя Жорж Майер Дан) родился во Франции в 1940 году. Позже певец переехал в Испанию, где и получил широкую известность.

Первым хитом Жоржи стала песня Casatshock (Казачок), которая вышла в 1960 году. Он спел композицию на испанском с заметным акцентом. Именно такое исполнение и полюбилось слушателям. Данна стали называть королем "летних хитов": его треки обретали особенную популярность именно в это время года.

Песни Данна отличались легкими танцевальными ритмами и забавными текстами. Пик славы певца пришелся на 70-е и 80-е годы, когда он активно выступал на фестивалях в Испании.

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