Галицкий районный суд Львова признал виновным бывшего контрразведчика СБУ в государственной измене и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 14,5 лет.

О завершении рассмотрения дела по оперуполномоченному Департаменту военной контрразведки СБУ сообщил «Судебный репортер» .

Контрразведчик СБУ Сергей Говоруха задержан в первые дни полномасштабного вторжения россии на территорию Украины за сотрудничество с российскими спецлужбами.

По материалам дела, в конце 2021 г. во время службы Говоруха познакомился с военнослужащим Нацгвардии Украины, который сообщил, что к нему обращаются представители спецслужб россии с предложением предоставлять им информацию в оборонной сфере. Говоруха решил сотрудничать с российскими спецслужбами.

После этого контрразведчик во время выполнения своих служебных обязанностей в Кропивницком и Киеве систематически собирал тайную, служебную и другую информацию в оборонной сфере, в том числе и электронные файлы с такой информацией, которую передавал представителям спецслужб рф, за что систематически получал от них. денежное вознаграждение. В частности, первое вознаграждение получило в сумме 17 тыс. грн.

После начала полномасштабной агрессии Сергей Говоруха продолжал сотрудничество с врагом, в частности, передал информацию о местонахождении украинских военных самолетов и обеспечении их боеприпасами.

В суде обвиняемый свою вину в совершении преступления не признал, заявил, что обвинение в его отношении сфабриковали работники СБУ в Херсонской области.

Суд признал Сергея Говоруху виновным в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УКУ) и присудил ему 14,5 лет лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляции.

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