Елена и Николай не виделись девять месяцев, но по удивительному стечению обстоятельств оказались рядом, когда их сын Миша появился на свет .

Роженицей привезли из Никополя в Днепр, но с мужем тогда связи было, но оказалось, что его из Бахмутского направления привезли в ту же больницу с контузией, говорится в сюжете ТСН .

Елена и Николай до сих пор удивляются, как судьба свела их в этот важный в их жизни момент. Даже врачи не могли сдержать слез.

“Это эдакая “лав-стори”, которая на реальных событиях основана. Он был в горячей точке, связь с ним исчезла. И буквально за несколько часов до того, как случились роды, он ей звонит по телефону и говорит, что я в больнице. Это было чудо! Она говорит: я тоже! И пришел в роддом. Такое человеческое счастье”, - рассказывает местный врач.

Мужчина едва успел снять форму до того, как зайти в родзал. Николай на родах был в первый раз в жизни.

“Я сразу прибежал! Но не думал, что буду до конца на родах, что даже пуповину буду перерезать. Тревожно было, дрожал, но не сдался. Ощущение радости! Там страх, а здесь радость», – говорит военный.

Напомним, маленькая дочь известного тренера из Днепра узнала, что отца уже нет.

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