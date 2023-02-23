В соцсетях вызвали фото девушки из Каменского, которая ради фото вылезла на православный крест, стоящий у храма Божией Матери.

Известно, что полицейские уже привлекли к админответственности родителей несовершеннолетней, которая сфотографировалась на кресте, пишет телеграмм-канал “Днепр Оперативный. Война».

Впрочем, знакомые семьи сообщают, что девочка воспитана, из приличной семьи и хорошо учится в школе. Семья также благополучна. Потому что стало причиной такого поступка непонятно. Скорее всего, ребята решили, что это будет весело.

Ранее днепрянка рассказала, как рожала под вой сирен 24 февраля: первая беременность закончилось трагично.

Популярные статьи сейчас

Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"

Жутко вспоминать: Комаров с "Мир наизнанку" поразил кадрами из эпицентра боевых действий

Сделайте запасы еды и воды, не выходите на улицу: появилось срочное предупреждение об опасности

"Это переломный момент": оккупанты пошли в новое наступление и сменили тактику

"Господи, чем она думает": жена Павлика сверкнула роскошными формами в нижнем белье, вызвав неприятие у украинцев
Показать еще

24 февраля 2022 года Мария Карачун из Днепров очнулась от взрыва. Она была на 38-й неделе беременности.

Напомним, ушла из жизни юная спортсменка из Днепропетровщины, подробности.

Также дети провалились под лед на Днепропетровщине: обычный прохожий сделал все возможное для спасения.

Напомним, бедой обернулась поездка на маршрутке в ​​Днепре

А еще Politeka сообщала, что полицейский выстрелил в собаку на Днепропетровщине, кадры: разгорается скандал

Также Politeka писала, что Ева, чудом выжившая в Днепре, показала, что с ней теперь