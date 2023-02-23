В соцсетях вызвали фото девушки из Каменского, которая ради фото вылезла на православный крест, стоящий у храма Божией Матери.
Известно, что полицейские уже привлекли к админответственности родителей несовершеннолетней, которая сфотографировалась на кресте, пишет телеграмм-канал “Днепр Оперативный. Война».
Впрочем, знакомые семьи сообщают, что девочка воспитана, из приличной семьи и хорошо учится в школе. Семья также благополучна. Потому что стало причиной такого поступка непонятно. Скорее всего, ребята решили, что это будет весело.
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