В соцсетях вызвали фото девушки из Каменского, которая ради фото вылезла на православный крест, стоящий у храма Божией Матери.

Известно, что полицейские уже привлекли к админответственности родителей несовершеннолетней, которая сфотографировалась на кресте, пишет телеграмм-канал “Днепр Оперативный. Война».

Впрочем, знакомые семьи сообщают, что девочка воспитана, из приличной семьи и хорошо учится в школе. Семья также благополучна. Потому что стало причиной такого поступка непонятно. Скорее всего, ребята решили, что это будет весело.

Ранее днепрянка рассказала, как рожала под вой сирен 24 февраля: первая беременность закончилось трагично.

24 февраля 2022 года Мария Карачун из Днепров очнулась от взрыва. Она была на 38-й неделе беременности.

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