В России сообщили о смерти актрисы и звезды "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк.
В сериале Анастасия Заворотнюк сыграла няню Вику из Мариуполя.
Напомним, что многие годы Заворотнюк боролся с онкологией и не появлялся на публике.
У актрисы был диагностирован рак мозга.
В документах, несколько лет назад появившихся в Сети, было указано, что с января 2019-го года Анастасия Заворотнюк проходит лечение с диагнозом глиобластома.
В апреле этого года СМИ сообщали, что состояние Анастасии Заворотнюк начало ухудшаться.
После многочисленных операций и курсов химиотерапии врачам пришлось погрузить ее в медикаментозный сон.
Дочери Анастасии Заворотнюк уже выражают соболезнования на ее странице в Инстаграм:
«Сочувствую. Царство небесное Насте»,
«Очень печальная новость»,
«Примите сочувствие: такая молодая, такая красивая»,
«Примите мои искренние соболезнования».
Анастасии Заворотнюк было 53 года.
Информация про смерть Анастасии Заворотнюк также появилась на странице актрисы в Инстаграм:
"Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился за здоровье и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку".
Последние новости Украины:
Ольга Сумская сообщила о новой трагедии.
Украинцев наказали на "Евровидении-2024": Alyona Alyona впервые рассказала, за что.
Фанаты не могут в это поверить: не стало звезды "Гарри Поттера".