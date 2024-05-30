Умерла актриса Анастасия Заворотнюк, которую миллионы зрителей знают из сериала "Моя прекрасная няня".

В России сообщили о смерти актрисы и звезды "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк.

В сериале Анастасия Заворотнюк сыграла няню Вику из Мариуполя.

Напомним, что многие годы Заворотнюк боролся с онкологией и не появлялся на публике.

У актрисы был диагностирован рак мозга.

В документах, несколько лет назад появившихся в Сети, было указано, что с января 2019-го года Анастасия Заворотнюк проходит лечение с диагнозом глиобластома.

В апреле этого года СМИ сообщали, что состояние Анастасии Заворотнюк начало ухудшаться.

После многочисленных операций и курсов химиотерапии врачам пришлось погрузить ее в медикаментозный сон.

Дочери Анастасии Заворотнюк уже выражают соболезнования на ее странице в Инстаграм:

«Сочувствую. Царство небесное Насте»,

«Очень печальная новость»,

«Примите сочувствие: такая молодая, такая красивая»,

«Примите мои искренние соболезнования».

Анастасии Заворотнюк было 53 года.

Информация про смерть Анастасии Заворотнюк также появилась на странице актрисы в Инстаграм:

"Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился за здоровье и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку".

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