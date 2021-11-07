Скончался британский актер, телеведущий, сценарист, хореограф, продюсер и чечеточник Лайонел Блэр - ветеран шоу-бизнеса ушел из жизни в кругу семьи.
Еще в январе актер, казалось, был в приподнятом настроении, когда обсуждал вакцину от коронавируса в своем последнем телеинтервью на Good Morning Britain. Уже 4 ноября в возрасте 92 лет он мирно ушел в мир иной, рядом с ним были члены его семьи, сообщает BBC.
"Покойся с миром Лайонел Блэр. Трудно забыть, насколько блестящим был Лайонел. Он был феноменальным танцором и артистом, а также очень хорошо разбирался в шарадах", - говорится в собщении тетра, где он выступал.
Лайонел Блэр родился 12 декабря 1928 года в Монреале в неортодоксальной еврейской семье из России, эмигрировавшей в Канаду в поиске новой жизни. Спустя два года после рождения Лайонела они переехали в Великобританию.
Экс-муж Ани Лорак решил покинуть с дочерью Украину и похвастался прощальными моментами: кадры
Дорофеева в крошечном купальнике пустилась в пляс с подружкой на яхте: кадры веселья
Депутата с женой жестоко избили под Одессой, кадры с места ЧП: «Их внедорожник остановили…»
Пенсии для некоторых украинцев поднимут с 1 января, кто получит: «Не менее 7800 грн»
Внуки Чапкиса с разницей в семь лет поразили внешним сходством: как выглядят потомки легенды "Танців з зірками"
Блэра тянуло к сцене еще с детства, на что обратили внимание специалисты. Его первые выступления в театре состоялись в середине 40-х, а на экране его можно было увидеть уже в 1952-м.
За свою карьеру он успел собрать в портфолио полсотни актерских работ, а также посетил не менее 150 телешоу. В их числе — «Калейдоскоп», «Хромой человек», «Мир Сьюзи Вонг», «Сыщики-любители экстра-класса», «Муж двух жен», «Бабье лето» и битловский «Вечер трудного дня».
Напомним, что ушла из жизни актриса Джанет Бордон.
Как сообщала Politeka, известный французский музыкант и певец Жоржи Данн умер в больнице Пуэрта-де-Йерро в Мадриде во время плановой операции.
Также Politeka писала, что в возрасте 77 лет умер пианист-виртуоз Нельсон Фрейре.