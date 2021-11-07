Скончался британский актер, телеведущий, сценарист, хореограф, продюсер и чечеточник Лайонел Блэр - ветеран шоу-бизнеса ушел из жизни в кругу семьи.

Еще в январе актер, казалось, был в приподнятом настроении, когда обсуждал вакцину от коронавируса в своем последнем телеинтервью на Good Morning Britain. Уже 4 ноября в возрасте 92 лет он мирно ушел в мир иной, рядом с ним были члены его семьи, сообщает BBC.

"Покойся с миром Лайонел Блэр. Трудно забыть, насколько блестящим был Лайонел. Он был феноменальным танцором и артистом, а также очень хорошо разбирался в шарадах", - говорится в собщении тетра, где он выступал.



Лайонел Блэр родился 12 декабря 1928 года в Монреале в неортодоксальной еврейской семье из России, эмигрировавшей в Канаду в поиске новой жизни. Спустя два года после рождения Лайонела они переехали в Великобританию.

Блэра тянуло к сцене еще с детства, на что обратили внимание специалисты. Его первые выступления в театре состоялись в середине 40-х, а на экране его можно было увидеть уже в 1952-м.



RIP Lionel Blair. It's easy to forget how brilliant Lionel was. Here he is performing with Sammy Davis Jnr in 1961. He was a phenomenal dancer and entertainer, he was also very good at charades. #RIP #LionelBlair pic.twitter.com/yiP8qbPqhl — The Sting (@TSting18) November 4, 2021

За свою карьеру он успел собрать в портфолио полсотни актерских работ, а также посетил не менее 150 телешоу. В их числе — «Калейдоскоп», «Хромой человек», «Мир Сьюзи Вонг», «Сыщики-любители экстра-класса», «Муж двух жен», «Бабье лето» и битловский «Вечер трудного дня».

Напомним, что ушла из жизни актриса Джанет Бордон.



Как сообщала Politeka, известный французский музыкант и певец Жоржи Данн умер в больнице Пуэрта-де-Йерро в Мадриде во время плановой операции.

Также Politeka писала, что в возрасте 77 лет умер пианист-виртуоз Нельсон Фрейре.