В селе Вороновка Днепровского района из-под завалов разрушенного дома получили тело мужчины без признаков жизни, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На место приехали спасатели из областного центра в составе одного дежурного отделения.
Выяснилось, что в результате аварийного разрушения дома под завалами оказался мужчина.
С помощью бензопилы специалисты ГСЧС демонтировали часть конструкций дома, провели разбор завалов и деблокировали тело мужчины.
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К сожалению, 48-летний пострадавший получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
Тело было передано на экспертизу. Сотрудниками Национальной полиции проводятся следственные действия по обстоятельствам данного события.
Напомним, пенсионерка села в троллейбус и заблудилась в Днепре: полицейские бросились на поиски родственников.
Как сообщается, на месте выяснилось, что пенсионерка приехала на троллейбусе на остановку, а там не смогла вспомнить, как вернуться домой.
Также сообщалось, что дети провалились под лед на Днепропетровщине: обычный прохожий сделал все возможное для спасения.
Кроме того, днепрянка рассказала, как рожала под вой сирен 24 февраля : первая беременность закончилась трагически.