В Днепровском районе в результате аварийного разрушения дома погиб мужчина.

В селе Вороновка Днепровского района из-под завалов разрушенного дома получили тело мужчины без признаков жизни, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место приехали спасатели из областного центра в составе одного дежурного отделения.

Выяснилось, что в результате аварийного разрушения дома под завалами оказался мужчина.

С помощью бензопилы специалисты ГСЧС демонтировали часть конструкций дома, провели разбор завалов и деблокировали тело мужчины.

К сожалению, 48-летний пострадавший получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Тело было передано на экспертизу. Сотрудниками Национальной полиции проводятся следственные действия по обстоятельствам данного события.

Напомним, пенсионерка села в троллейбус и заблудилась в Днепре: полицейские бросились на поиски родственников.

Как сообщается, на месте выяснилось, что пенсионерка приехала на троллейбусе на остановку, а там не смогла вспомнить, как вернуться домой.

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