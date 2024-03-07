Медиум Анна Атаманова рассказала, какими будут отношения Украины с Польшей и США в ближайшее время и получим ли мы помощь.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Двухсторонне, две стороны Польша будет показывать, два лица: и с нами, и помогать одновременно, и одновременно такие показательные будут представления организовывать, понятно, это в стиле россиян.

Кто-то когда-нибудь встанет на хвост этим россиянам или нет?

Очень сложно. Они столько готовились к этому, и действительно очень-очень оснащены сейчас оружием. Поэтому нельзя сбрасывать со счетов, что они как маловооруженные или слабые. Карта Дьявол, сила немалая. Есть поддержка, Корея может что-то выдать в последнее время интересное, но и Украина будет держаться. Высшие силы помогут Украине выдерживать, держаться.

К 7-му месяцу какие-то будут события, а затем решится, карта Страшного суда идет к 7-му месяцу. Здесь будет какая-то сделка, или еще 5-го месяца что-то, какие-то события будут из мира, весь мир уже начнет реагировать. И во Франции скоро, возможно, также будут забастовки поднимать опять же, как и в Польше, показательные выступления.

Написали конгрессмены обеих партий (это очень большой показатель) письмо Остину, просят ATACMS для Украины и не только ATACMS. Речь идет о том, что Конгресс США требует, несмотря на всю политическую гонку, поддержать сейчас Украину, видя, что ситуация просто зашла в тупик.

США сливают кровь, как донор, для Украины сейчас. И действительно США в опасности сейчас, и США понимают, что, несмотря ни на что, нужно помочь, пока у власти те люди, которые могут еще помогать. Да, они рискуют должностями и рискуют своими рейтингами действительно, но помогают. Высшие силы управляют ими для того, чтобы помочь Украине.

Как сообщала Politeka, Фрейн рассказала, закончит ли войну в Украине Трамп и нужен ли он миру.

Также Politeka писала о том, что Максимуза рассказала, в каком состоянии авиация и флот россиян.