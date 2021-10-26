После долгой и тяжелой болезни в возрасте 78 лет умер немецкий композитор и музыкальный менеджер Удо Циммерманн, один из ведущих музыкальных деятелей восточной Германии.

Немецкий композитор Удо Циммерманн умер в пятницу вечером 22 октября. Он был одним из самых известных композиторов Европы. Об этом сообщает Der Tagesspiegel со ссылкой на вдову артиста.

Причиной смерти стало редкое нейродегенеративное заболевание, с которым музыкант боролся на протяжении многих лет. Это заболевание в конечном итоге лишило его возможности заниматься творчеством. Он слушал музыку до конца жизни, но уже не мог ее создавать.

В истории немецкой музыки сохранились его "Драматические впечатления от смерти Джона Кеннеди" для виолончели с оркестром, "Музыка для струнных", "Ода к жизни" на стихи Пабло Неруды. Но главной работой композитора, несомненно, является опера "Белая роза" (Die weisse Rose).

С 1990 по 2001 год Циммерманн работал художественным руководителем Лейпцигской оперы, которая в этот период была премьерным театром и была удостоена нескольких наград.

Стремясь продвигать современные произведения, Удо Циммерманн основал студию "Neuer Musik", которая в 1986 году превратилась в Центр современной музыки.

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