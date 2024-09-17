Украинцам во время войны приходится постоянно овладевать новыми навыками, чтобы выжить в крайне непростых условиях.

За годы войны , которую начала Россия, украинцы знают, как, например, вести себя во время массированных ракетных обстрелов, подготовиться ко всем опасностям почти невозможно, однако существуют некоторые базовые советы, как выжить во время войны.

С соответствующей информацией можно ознакомиться в "Азбуке безопасности" от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как выжить во время войны?

В случае ядерной опасности не нужно пить йод, калий йодид нужно принимать далеко не всем.

Однако следует знать, что даже стены деревянного дома ослабляют излучение.

Следует запомнить, что в случае опасности техногенного характера необходимо очень быстро загерметизировать помещение, как вариант, заклеить щели окон, дверей и вентиляцию скотчем.

Чтобы выжить во время войны, нужно всегда иметь запас воды, продовольствия, "тревожный чемоданчик" и качественную медицинскую аптечку.

Житель Одессы Андрей Шалев добавляет, что опыт, приобретенный во время последних обесточений, достаточно большой.

"Например, измерение температуры в холодильнике, которая обычно где-то плюс три градуса Цельсия, и сравнение ее с наружной, чтобы вовремя перенести то, что скоропортится к более холодному месту – балкону. Или своевременное добегание к устройству бесперебойного питания на кухне, чтобы что-то доделать . Или подбор самого удобного из положений фонаря", - говорит он.

Источник: unian .

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