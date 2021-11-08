Обірвалося життя російського актора Віктора Гуніна, відомого глядачам за численними театральними виставами і ролями в популярних серіалах.
Про смерть 68-річного актора 7 листопада повідомив його колега Юрій Гаркаві в театральному форумі kino-teatr. Причина смерті Гугіна не уточнюється.
"Вітька! Як же так... ми з тобою років 10 були на одній сцені. Ти був найчесніший, найправдивіший, справжнісінький. І на сцені і в житті. Нехай земля тобі буде пухом. Ніколи не забуду твого Сатіна та Бабу Ягу. Пішов величезний, хоч багатьом і невідомий артист. Оплески тобі, Вітя!", - зворушливо попрощався з другом актор.
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Інші користувачі приєдналися до співчуттів:
"Нехай земля Вам буде пухом! Щирі співчуття рідним. Оплески!"
"Віктор Гунін, дядько Вітя... не стало ще однієї людини, актора, рідного... Слідом за братом, року не пройшло, мабуть, їх зв'язок був"
"Дядя Вітя, люблю вас нескінченно! Нехай земля Вам буде пухом... таких людей більше не роблять..."
Віктор Гунін народився 24 грудня 1952 року в Москві. У 1981 році закінчив Воронезький державний інститут мистецтв. Служив в Ульяновському обласному драматичному театрі; Експериментальному театрі під керівництвом Спесівцева; театрі "Сфера"; Московському художньо-реалістичному театрі. З 2007 року працював у Державному театрі кіноактора.
Широкому глядачеві відомий за фільмами і серіалами "Кулагін і партнери", "Слід", "Зради", "Кодекс честі".
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