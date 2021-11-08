Оборвалась жизнь российского актера Виктора Гунина, известного зрителям по многочисленным театральным спектаклям и ролям в популярных сериалах.
О смерти 68-летнего актера 7 ноября сообщил его коллега Юрий Гаркави в театральном форуме kino-teatr. Причина смерти Гугина не уточняется.
"Витька! Как же так... мы с тобой лет 10 были на одной сцене. Ты был самый честный, самый правдивый, самый настоящий. И на сцене и в жизни. Пусть земля тебе будет пухом. Никогда не забуду твоего Сатина и Бабу Ягу. Ушел огромный, хоть многим и неизвестный артист. Аплодисменты тебе, Витя!", - трогательно попрощался с другом актер.
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Остальные пользователи присоединились к соболезнваниям:
"Пусть земля Вам будет пухом! Искренние соболезнования родным. Аплодисменты!"
"Виктор Гунин, дядя Витя… Не стало ещё одного Человека, Актёра, Родного… Следом за братом, года не прошло, видимо, их связь была"
"Дядя Витя, люблю Вас бесконечно! Пусть земля Вам будет пухом… таких людей больше не делают…"
Виктор Гунин родился 24 декабря 1952 года в Москве. В 1981 году окончил Воронежский государственный институт искусств. Служил в Ульяновском областном драматическом театре; Экспериментальном театре под руководством Спесивцева; театре "Сфера"; Московском художественно-реалистическом театре. C 2007 года работал в Государственном театре киноактера.
Широкому зрителю известен по фильмам и сериалам "Кулагин и партнеры", "След", "Измены", "Кодекс чести".
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