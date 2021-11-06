На 81 году жизни в собственном доме в Лас-Вегасе скончался известный американский актер кино и театра Уильям Лаккинг, смерть которого скрывали 18 дней.
Как пишет Politeka.net, американский актер и режиссер Уильям Лаккинг родился 17 июня 1941 года в поселке Виксбург, что в штате Мичиган. Мировую славу Лаккингу принесла роль Пайни Уинстон в фильмах "Сыны анархии".
Всего на счету актера не менее 170 фильмов, он сыграл в лентах "Миссия невыполнима", "Секретные материалы", "Рыцарь дорог", "Команда "А", "Коломбо", "Крутой Уокер", "Красный Дракон" и многих других.
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Как пишет издание "Metro", о смерти актера сообщила его жена Мими Люкинг аж через 18 дней. Женщина отметила, что Уильям Лаккинг умер еще 18 октября, однако ничего не сказала о причинах смерти актера.
"Покойся с миром Уильям (Билл) Лакинг. Он был одной из звезд "Сынов анархии" и многих других фильмов/телешоу. Мы будем скучать. Моя поддержка, любовь и соболезнования вашим родным и друзьям. 😔💔🙏🏽🕊🎚 ",- написали в Twitter по поводу смерти актера.
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