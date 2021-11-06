"Боже мій, я досі в це не вірю"

Бразильська співачка Марілія Мендонса, володарка "Латинського Греммі" загинула в авіакатастрофі 5 листопада - її шанувальники не можуть повірити в трагедію.

Так, приватний літак Beech Aircraft впав у сільській місцевості муніципалітету П'єдаді-ді-Каратінга. На борту знаходилися кілька людей - 26-річна виконавиця, її продюсер, дядько і двоє пілотів. Екіпаж і пасажири не вижили. Представники влади підтвердили, що на борту була знаменита співачка.

У 2019 році Мендонса стала лауреатом премії Latin Grammy. Дівчина випустила альбом в жанрі сертанежу, яке ще називають "бразильським кантрі". В YouTube записи виступів мендонси збирають сотні мільйонів переглядів, а в Instagram за нею стежать понад 39 млн підписників.

Незадовго до аварії Марілія опублікувала кадри, як сідає в літак з гітарою і валізою. Також дівчина показала себе безпосередньо на борту незадовго до краху.

Фанати співачки сумують у коментарях:

"Я не вірю 😭 😭 😭 на мить я подумав, що з ними все гаразд, що Бог прийме кожного у своїй вічній обителі🖤🖤🖤"

"Яка печаль!!! Назавжди❤️"

"Скажіть, що це не правда😭 😭 😭"

"Безмірне почуття втрати! Спочивай з миром🙏 🙏 🙏 😭"

"Багато молитов в цей час🙏"

"Боже мій, Марілія!"

"Боже мій, я досі в це не вірю 😢"

Нагадаємо, що літак з українцями впав у Росії: розкрито причини трагедії та імена жертв