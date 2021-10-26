Канадская актриса театра, кино и ТВ Марта Генри умерла в Онтарио на 84-м году жизни - это было через 12 дней после того, как она дала свое последнее выступление на фестивале в опере Эдварда Олби.
Об этом сообщает CBC со ссылкой на представителей художественного руководителя фестиваля Антони Чимолино.
"Наши сердца разбиты. Потеряв Марту Генри, мы потеряли самого дорогого друга, самого вдохновляющего наставника и незабываемый, оригинальный талант. Ее глубокая любовь к Стратфордскому фестивалю, ее врожденная мудрость и ее честность были для меня компасом. Имя Марта Генри является синонимом артистизма, ума и красоты. Ее выступления как актера стали легендой", - отметили в сообщении.
Отмечено, что легенда национальной сцены отошла в окружении семьи всего через двенадцать дней после своего последнего выступления. Причиной назван рак.
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На счету артистки - роли в тридцати постановках по Шекспиру и более сорока фильмов и сериалов, начиная с экранного дебюта в 1960-м. Среди них - драма "Фестиваль", "Лабиринт правосудия", "Полтергейст: Наследие", H2O.
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