Бразильская певица Марилия Мендонса, обладательница "Латинского Грэмми" погибла в авиакатастрофе 5 ноября - ее поклонники не могут поверить в трагедию.
Так, частный самолет Beech Aircraft упал в сельской местности муниципалитета Пьедади-ди-Каратинга. На борту находились несколько человек - 26-летняя исполнительница, ее продюсер, дядя и двое пилотов. Экипаж и пассажиры не выжили. Представители властей подтвердили, что на борту была знаменитая певица.
В 2019 году Мендонса стала лауреатом премии Latin Grammy. Девушка выпустила альбом в жанре сертанежу, которое еще называют "бразильским кантри". В YouTube записи выступлений Мендонсы собирают сотни миллионов просмотров, а в Инстаграм за ней следят более 39 млн подписчиков.
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Незадолго до крушения Марилия опубликовала кадры, как садится в самолет с гитарой и чемоданом. Также девушка показала себя непосредственно на борту незадолго до крушения.
Фанаты певицы скорбят в комментариях:
"Я не верю 😭😭😭 на мгновение я подумал, что с ними все в порядке, что Бог примет каждого в своей вечной обители 🖤🖤🖤"
"Какая печаль!!! Навсегда❤️🙏🏽"
"Скажите, что это не правда😭😭😭"
"Безмерное чувство потери! Покойся с миром 🙏🏼🙏🏼🙏🏼😭"
"Много молитв в это время 🙏🏻"
"Боже мой, Марилия!"
"Боже мой, я до сих пор в это не верю 😢"
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