Самолет Ан-12 разбился 3 ноября в Иркутской области РФ - транспортник вез товары народного потребления в чукотский аэропорт Кепервеем. Стартовал лайнер в Беларуси и туда же должен был вернуться.

На борту воздушного судна находились семь человек, выжить не удалось никому. Стал известен полный список людей, которые находились в самолете: два украинца Олег Щучко и Александр Чуприненко, а также граждане России и Беларуси.

Изначально следователи рассматривали три версии крушения Ан-12. Среди возможных причин — ошибка пилотирования, сложные погодные условия и техническая неисправность.

Благодаря расшифровке данных с бортового самописца рухнувшего Ан-12, эксперты установили предварительную причину катастрофы. Борт мог рухнуть из-за обледенения руля высоты и элементов механизации крыла.

Напомним, самолет рухнул при повторном заходе на посадку возле села Пивовариха в 4 км от аэропорта. Пожарные несколько часов тушили обломки.

Под Иркутском разбился белорусский АН



При заходе на посадку в нескольких км от Иркутска разбился грузовой самолет Ан-12, на борту которого было 7 членов экипажа. Самолет принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно" выполнял рейс по доставке продуктов Анадырь - Якутск - Иркутск pic.twitter.com/ZNckIWjlOv — Новые Известия (@newizvestia) November 3, 2021

В Сети появились кадры с места ЧП. Также пользователи активно обсуждают трагедию.

"ТАСС: "Разбившийся под Иркутском самолет Ан-12 эксплуатировался более 53 лет". Рассматривается несколько версий о причинах катастрофы... Ответ - не в первых двух строках?"

"Чёрт подери! Снова самолёт грохнулся, на сей раз АН-12. В Иркутске очень сложная глиссада захода на посадку и если посмотреть статистику авиакатастроф, то Иркутск явный лидер. Что там только не падало. 5 человек погибло. Царство небесное"

Под Иркутском разбился самолёт Ан-12. Что известно о происшествии:



📍 самолёт летел из Якутска в Иркутск, во время полёта он пропал с радаров диспетчеров;



📍 судно разбилось в Иркутской области около села Пивовариха; pic.twitter.com/jczkDrmidf — Лента.ру (@lentaruofficial) November 3, 2021

Ан-12 EW-518TI авиакомпании «Гродно». Рейс Якутск - Иркутск. На борту было семь человек. pic.twitter.com/xBShTC8BT7 — Андрей Иванович (@AVIAKOT_IVANYCH) November 3, 2021

Напомним, что авиакатастрофа в России: самолет рухнул во время посадки, первые фото с места ЧП

Как сообщала Politeka, самолет с пассажирами летевший из Стамбула в Киев совершил аварийную подсадку.

Также Politeka писала о переполохе с украинцем в самолете, на место срочно прибыла полиция