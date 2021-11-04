Самолет Ан-12 разбился 3 ноября в Иркутской области РФ - транспортник вез товары народного потребления в чукотский аэропорт Кепервеем. Стартовал лайнер в Беларуси и туда же должен был вернуться.
На борту воздушного судна находились семь человек, выжить не удалось никому. Стал известен полный список людей, которые находились в самолете: два украинца Олег Щучко и Александр Чуприненко, а также граждане России и Беларуси.
Изначально следователи рассматривали три версии крушения Ан-12. Среди возможных причин — ошибка пилотирования, сложные погодные условия и техническая неисправность.
Благодаря расшифровке данных с бортового самописца рухнувшего Ан-12, эксперты установили предварительную причину катастрофы. Борт мог рухнуть из-за обледенения руля высоты и элементов механизации крыла.
Напомним, самолет рухнул при повторном заходе на посадку возле села Пивовариха в 4 км от аэропорта. Пожарные несколько часов тушили обломки.
В Сети появились кадры с места ЧП. Также пользователи активно обсуждают трагедию.
"ТАСС: "Разбившийся под Иркутском самолет Ан-12 эксплуатировался более 53 лет". Рассматривается несколько версий о причинах катастрофы... Ответ - не в первых двух строках?"
"Чёрт подери! Снова самолёт грохнулся, на сей раз АН-12. В Иркутске очень сложная глиссада захода на посадку и если посмотреть статистику авиакатастроф, то Иркутск явный лидер. Что там только не падало. 5 человек погибло. Царство небесное"
Напомним, что авиакатастрофа в России: самолет рухнул во время посадки, первые фото с места ЧП
Как сообщала Politeka, самолет с пассажирами летевший из Стамбула в Киев совершил аварийную подсадку.
Также Politeka писала о переполохе с украинцем в самолете, на место срочно прибыла полиция