В Киеве скончалась известная тусовщица и модель пенсионного возраста Елена Волк.

73-летняя женщина умерла в стенах больницы, куда ее госпитализировали накануне. Печальную новость сообщил радиоведущий Альберт Цукренко у себя в Фейсбук, пишет Politeka.net.

«Не стало Елены Волк, самой необычной пенсионерки Киева», - написал он, не уточнив, от чего именно умерла модель-пенсионерка.

В тоже время в СМИ была информация, что Елена попала в больницу 15 октября в очень тяжелом состоянии. Она была без сознания.

Рядом с ней никого не было.

Врачи сделали всё возможное, однако женщина не могла дышать ей надели кислородную маску.

В комментариях выражают слова соболезнования умершей.

"Светлая память яркой, колоритной личности, которых так мало в Киеве (особенно среди людей почтенного возраста)",

"Потусила хотя бы, не то что мы",

"Её не забыть, светлая память",

"Жалко. Видела ее летом на пляже в Гидропарке, она хорошо выглядела", - пишут в сети.

Елена Волк была узнаваемой тусовщицей в столице. Она активно снималась в рекламе, кино, участвовала в показах мод и ню-фотосессиях, танцевала в ночных клубах.

Напомним, что ушла из жизни актриса Джанет Бордон.



Как сообщала Politeka, американская певица и актриса, исполнительница песни Lady Marmalade – Сара Дэш скончалась.

Также Politeka писала, что актер, комик и рэпер Рикарло Флэнеган (Ricarlo Flanagan) скоропостижно скончался в возрасте 40 лет.