В Киеве скончалась известная тусовщица и модель пенсионного возраста Елена Волк.
73-летняя женщина умерла в стенах больницы, куда ее госпитализировали накануне. Печальную новость
«Не стало Елены Волк, самой необычной пенсионерки Киева», - написал он, не уточнив, от чего именно умерла модель-пенсионерка.
В тоже время в
Рядом с ней никого не было.
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Врачи сделали всё возможное, однако женщина не могла дышать ей надели кислородную маску.
В комментариях выражают слова соболезнования умершей.
"Светлая память яркой, колоритной личности, которых так мало в Киеве (особенно среди людей почтенного возраста)",
"Потусила хотя бы, не то что мы",
"Её не забыть, светлая память",
"Жалко. Видела ее летом на пляже в Гидропарке, она хорошо выглядела", - пишут в сети.
Елена Волк была узнаваемой тусовщицей в столице. Она активно снималась в рекламе, кино, участвовала в показах мод и ню-фотосессиях, танцевала в ночных клубах.
Напомним, что ушла из жизни актриса Джанет Бордон.
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