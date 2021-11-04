У мережі згадали про трагедію, яка забрала життя не тільки відомого актора, але і його дружини з сином - шанувальники висловили співчуття і жаль.

Відомий актор загинув разом з родиною на 109-му кілометрі траси Москва - Уфа в Петушинському районі Володимирської області в Росії, пише Politeka.net. Автокатастрофа сталася 3 листопада 2007 року.

З офіційних даних відомо, що 45-річний актор Олександр Дедюшко несподівано виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. В результаті артист загинув разом з 30-річною дружиною, актрисою Світланою Чернишковою, і їх 8-річним сином Дмитром.

У мережі не забувають вшанувати пам'ять артиста і його рідних. Коментатори згадують, яким він був:

"Чудовий був актор! Світла пам'ять його сім'ї.😢 ", "Світла Пам'ять! Пам'ятаємо! Був актором, що запам'ятовується!", "Світла і вічна їм пам'ять! 🙏 🙏 🙏 😢 ", "Прекрасна пара і артисти теж. Шкода що так сталося", "жахлива трагедія, слів немає, пішли такі молоді, талановиті, дитина😢 😢 😢світла Пам'ять 🙏 🙏 🙏 🙏 не обганяйте, Люди, на дорогах, бережіть себе і своїх близьких", "Як шкода, така сім'я хороша!!! Одне питання. За що????🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻".

Зазначимо, Олександр Дедюшко був відомий за фільмами "Сармат"," Хлопці зі сталі","Офіцери " та інших.

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