Скончался известный российский актер, который прославился после яркой роли в сериале «Бригада», но погубил свою карьеру из-за торговли запрещенными препаратами.

Как пишет Politeka.net, актер Дмитрий Гуменецкий, которого знают по роли начальника службы безопасности Саши Белого Шмидта в фильме «Бригада», умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Он не дожил до 50 лет, скончавшись на 49-м году жизни.

Биография Гуменецкого очень необычна. Он являлся майором спецназа внутренних войск, прошел обе кампании в Чечне. В кино мужчина попал случайно, сыграв эпизодическую роль в фильме «Нежный возраст». Слава пришла к нему после яркой роли в сериале «Бригада». Позже Гуменецкий также сыграл в фильме «Бумер».

В 2015 году мужчину арестовали, обнаружив в его гараже смесь для изготовления запрещенных препаратов. Он был осужден на 8 лет, но в апреле 2021 года был освобожден досрочно из-за проблем со здоровьем.

Известно, что актер умер от онкологии, последние несколько дней он провел в хосписе.

Напомним, что коронавирус забрал жизнь популярного детского писателя: «Потеря для…».

А еще Politeka писала, что умер музыкант, который выступал с 5 лет: "Был уникально одаренным".

Также Politeka сообщала, что умер создатель культовых советских фильмов.