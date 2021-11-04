В Сети вспомнили о трагедии, которая унесла жизнь не только известного актера, но и его жены с сыном - поклонники выразили соболезнования и сожаления.

Известный актер погиб вместе с семьей на 109-м километре трассы Москва - Уфа в Петушинском районе Владимирской области в России, пишет Politeka.net. Автокатастрофа произошла 3 ноября 2007 года.

Из официальных данных известно, что 45-летний актер Александр Дедюшко неожиданно выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате артист погиб вместе с 30-летней женой, актрисой Светланой Чернышковой, и их 8-летним сыном Дмитрием.

В Сети не забывают почтить память артиста и его родных. Комментаторы вспоминают, каким он был:

"Замечательный был актер! Светлая память его семье.😢", "Светлая Память! Помним! Запоминающимся был актером!", "Светлая и вечная им память! 🙏🙏🙏😢", "Прекрасная пара и артисты тоже. Жаль что так случилось", "Ужасная трагедия, слов нет, ушли такие молодые, талантливые, ребёнок😢😢😢Светлая память 🙏🙏🙏🙏Не обгоняйте, люди, на дорогах, берегите себя и своих близких", "Как жалко, такая семья хорошая!!! Один вопрос. За что????🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻".

Отметим, Александр Дедюшко был известный по фильмам "Сармат", "Парни из стали", "Офицеры" и других.

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