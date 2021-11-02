В семье украинского писателя и телеведущего Антина Мухарского произошло большое горе, о чем он сообщил сам в своем аккаунте в соцсети, подкрепив фото.
Телеведущий Антин Мухарский в своем Фейсбук сообщил о большой утрате, пишет Politeka.net. Как оказалось, у писателя умер 86-летний отец, Дмитрий, который много лет работал режиссером-постановщиком в государственной организации "Укрконцерт".
"Прощай, отец! Спасибо за жизнь!
"Жизнь прекрасна", - говорил отец во время нашей последней прогулки по осеннему лесу недели полторы назад", - написал он в посте.
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По словам Мухарского, в последний день отец вместе с женой и младшим сыном пошли в кино, а потом в ресторан, и прогулялись по торговому центру.
Затем у Дмитрия случился инсульт, ему сделали сложную операцию, ввели в искусственную кому, а через несколько дней он умер. Об этом Антину рассказала мама по телефону.
Писатель отметил, что его отцу часто делали комплименты за прекрасную физическую форму, он умел рассказывать смешные истории и был настоящим профессионалом на работе.
В Сети выразили соболезнования телеведущему и его родным:
"Таким я его запомнил, как на фото.
Всегда подтянут, улыбчив и оптимистичен
СКОРБНО на душе", "Светлая память…
Помню твоего папу веселым, коммуникабельным, неравнодушным…", "Светлая память отцу. Таким его и помню с детства. Искренние соболезнования! ♥".
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