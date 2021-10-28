Ну как же так...

Умер Ричард "Дик" Эванс, американский актер кино, театра и ТВ, отметившийся в десятках культовых проектов - также он был успешным режиссером, сценаристом, писателем и художником.

Он умер еще в начале октября, но семья артиста сообщила об этом лишь сейчас, передает Deadline. Семья скрывала новость почти месяц, ведь им было слишком больно об этом говорить.

Известно, что Дик умер от рака на 87-м году жизни. У популярного актера остались жена Джо Эванс, сын Пол, внучки Сара, Мадалин и Рэйчел.

Эванс родился в 1935-м в Канзас-Сити. Сниматься начал в конце 50-х: "Караван повозок", "Альфред Хичкок представляет", "Дни в Долине смерти", "Шайенн", "Дымок из ствола", "Перри Мейсон", оригинальный "Звездный путь", "Лэсси", "Команда А".

Эванс имел многогранный талант и был также плодовитым художником и писателем. Он написал несколько художественных, научно-популярных и стихотворных книг, в том числе автобиографию. Его последняя книга была завершена незадолго до его смерти и является сборником пьес. Деньги с продаж он планировал направить в фонд для бездомных.

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