Погода побалує українців сонячним і відносно теплим днем напередодні нового похолодання і початку "сезону дощів", який накриє країну вже з наступного тижня.

Про те, чого чекати від погоди в суббуот, 30 жовтня, розповіли синоптики Укргідрометцентру.

Згідно з їхнім прогнозом, в цей день по всій Україні пануватиме мінлива хмарність, а опадів не очікується. Температура особливо не зміниться, і продовжить триматися на комфортних відмітках.

Вітер сягатиме 5-10 м / с.

Водночас, в окремих областях спостерігатиметься високий рівень пожежної небезпеки. Під загрозою Полтавська, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Вінницька, Житомирська та Київська області, а також окупований Крим.

На півночі вночі температури коливатимуться від + 4 до +7 градусів, а денні – від +11 до + 14.

На заході вночі стовпчики термометрів опустяться до + 2...+5 градусів, а вдень повітря прогріється до +14 ... +18.

У центральних областях нічні температури досягнуть + 4...+8 градусів, а денні - +11 ... +14.

На сході вночі очікується до + 4 ... + 7 градусів ,а вдень – від, 11 до +14.

У південних областях вночі температури опустяться до + 5 ... +7 градусів, а вдень очікується від +12 до + 14.

Синоптики також попередили українців про те, що вже з 2 листопада в країну прийде похолодання і почнуться дощі.

Нагадаємо, потепління несподівано нагряне в Україну, погода потішить.

Як повідомляла Politeka, негода обрушиться на Україну, синоптики попередили про небезпеку.

Також Politeka писала, що в Україну прийде потепління, кого наостанок побалує погода.