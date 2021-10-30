Погода побалует украинцев солнечным и относительно теплым днем в преддверии нового похолодания и начала «сезона дождей», который накроет страну уже со следующей недели.

О том, чего ждать от погоды в суббуот, 30 октября, рассказали синоптики Укргидрометцентра.

Согласно их прогнозу, в этот день по всей Украине будет царить переменная облачность, а осадков не ожидается. Температура особо не изменится, и продолжит держаться на комфортных отметках.

Ветер будет достигать 5-10 м/с.

В то же время, в отдельных областях будет наблюдаться высокий уровень пожарной опасности. Под угрозой Полтавская, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская, Винницкая, Житомирская и Киевская области, а также оккупированный Крым.

На севере ночью температуры будут колебаться от +4 до +7 градусов, а дневные – от +11 до +14.

На западе ночью столбики термометров опустятся до +2…+5 градусов, а днем воздух прогреется до +14…+18.

В центральных областях ночные температуры достигнут +4…+8 градусов, а дневные - +11…+14.

На востоке ночью ожидается до +4…+7 градусов, а днем – от ,11 до +14.

В южных областях ночью температуры опустятся до +5…+7 градусов, а днем ожидается от +12 до +14.

Синоптики также предупредили украинцев о том, что уже со 2 ноября в страну придет похолодание и начнутся дожди.

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