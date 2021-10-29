Погода в Украине неожиданно порадует резким потеплением аж до +18 градусов и отсутствием осадков: повышение температуры ожидается практически во всех областях.

Как пишет Politeka.net, в Укргидрометцентре обрадовали свежим прогнозом погоды. Так, в пятницу, 29 октября, ожидается теплая и солнечная погода. По всей территории Украины будет тепло, осадков не ожидается. Теплее всего будет в западных областях, где температура подскочит до 18 градусов.

В среднем на Западе перед выходными столбики термометра прогреются до 14-17 градусов. В Закарпатской области, где традиционно теплее, чем в остальных регионах, потеплеет до 16-18 градусов.

Комфортная и теплая погода будет в южных областях. Там потеплеет до 14-16 градусов. Достаточно тепло будет и ночью – до 6-8 градусов.

В Центре будет немного холоднее, но солнце компенсирует этот недостаток. В центральных областях в пятницу ожидается до 12-14 градусов.

Ближе к восточным регионам температура немного опустится – до 11-13 градусов.

Напомним, что на Украину надвигается потепление, кого побалует погода: до +16.

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