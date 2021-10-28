Завершающая рабочая пятница октября принесет в Украину комфортные дневные градусы, однако украинские синоптики объявили об опасности и ухудшении погоды.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. Также, по данным Укргидрометцентра, до конца октября в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый: 29 октября в западных, северных и центральных областях будет стоять туман, видимость 200-500 метров.

Также 28-31 октября в восточных, западных, Винницкой, Житомирской, Киевской, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской области, в Крыму, 30-31 октября и на Полтавщине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

Температура воздуха 29 октября составит: на западе днем от +15 до +17, а ночью -1 - +5; на севере днем +2 до +14, а ночью 7+9; на востоке днем от +11 до +13, а ночью 5-7 мороза; на юге днем +3+15, а ночью +6 - +8; в центре днем +11+13, а ночью от +7 до +9.

Напомним, на Украину надвигаются дожди со снегом, появился прогноз.

Как сообщала Politeka, в Украине выпал октябрьский снег, фото непогоды.

Также Politeka писала, что из-за циклона погода в Украине изменилась, озвучен прогноз.