Погода в Украине в четверг, 28 октября, будет сухой и солнечной, однако насладиться теплом смогут не все – предупреждают синоптики Укргидрометцентра.

Холоднее всего будет на Востоке, днем ​​ожидается +9...+13 градусов.

Солнечную погоду с температурой +10…+13 градусов прогнозируют в северных регионах.

В западных областях температуруднем +12…+15 градусов.

У західних областях температура +12 ... +15 градусів.

На Юге тоже будет сухо – там следует ожидать +12...+16 градусов. Теплее всего будет в Одесской и Николаевской областях. Столбики термометров там будут достигать +16 градусов.

А вот в Киеве в четверг, 28 октября, насладиться солнечной погодой скорее всего не получится - небо весь день будет затянуто облаками. Хотя осадков не ожидается, погуду прогнозируют сухую.

Ночью температура в столице опустится до +7 градусов, а днем потеплеет до +13 градусов.

Также в Киеве ожидается западный ветер 4,1 - 5,1 м/с. И слегка пониженное атмосферное давление - 753 миллиметра ртутного столба.

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