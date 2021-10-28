Погода в Украине в четверг, 28 октября, будет сухой и солнечной, однако насладиться теплом смогут не все – предупреждают синоптики Укргидрометцентра.
Холоднее всего будет на Востоке, днем ожидается +9...+13 градусов.
Солнечную погоду с температурой +10…+13 градусов прогнозируют в северных регионах.
В западных областях температуруднем +12…+15 градусов.
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У західних областях температура +12 ... +15 градусів.
На Юге тоже будет сухо – там следует ожидать +12...+16 градусов. Теплее всего будет в Одесской и Николаевской областях. Столбики термометров там будут достигать +16 градусов.
А вот в Киеве в четверг, 28 октября, насладиться солнечной погодой скорее всего не получится - небо весь день будет затянуто облаками. Хотя осадков не ожидается, погуду прогнозируют сухую.
Ночью температура в столице опустится до +7 градусов, а днем потеплеет до +13 градусов.
Также в Киеве ожидается западный ветер 4,1 - 5,1 м/с. И слегка пониженное атмосферное давление - 753 миллиметра ртутного столба.
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