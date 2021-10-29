У Києві пасажири накинулися на таксиста після прохання надіти маски: молодого чоловіка душили і били ногами, поваливши на землю, прямо на Майдані.

Напад стався вранці 29 жовтня. Про нього потерпілий розповів телеграм-каналу PavlovskyNEWS.

26-річний Роман, який працює в службі таксі Uber, стверджує, що близько 6 години ранку він підібрав трьох пасажирів на Майдані, навпроти пам'ятника "Глобус". Таксист попросив їх надіти маски, проте вони відреагували на це неадекватно.

Один з чоловіків почав душити пасажира, а коли Роман вирвався з машини, його повалили на землю і почали бити вже ногами. Роман зазначає, що ніхто з водіїв, які проїжджали повз, не зупинився, щоб йому допомогти.

Закінчивши наносити таксисту удари, пасажири зажадали, щоб він безкоштовно відвіз їх у Бровари, пригрозивши розправою в разі відмови. Роман виконав їх вимогу, а потім відправився в лікарню.

У таксиста підтверджено струс мозку і перелом верхньої щелепи. За словами лікарів, йому, ймовірно, знадобиться операція на обличчі. Роман також звернувся в поліцію: правоохоронці пообіцяли приїхати до нього в лікарню ввечері.

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