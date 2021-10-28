В польском Пидзамче в Валбжихе в местном пабе произошел конфликт между украинцем и местным предпринимателем - владельцем учереждения, куда попал наш соотечественик.

В результате все закончилось кровавой дракой из-за которой украинцу пришлось перенести операцию. Об этом сообщает издание InPoland.

В полиции этот факт пока не комментируют, ссылаясь на продолжающееся расследование. Но известно, что инцидент произошел еще 24 октября.

Причиной конфликта стало то, что гражданин Украины вошел в паб, не заплатив за вход. Владелец паба поссорился с украинцем, а затем набросился на него с кулаками. Поляк, решивший разобраться с клиентом, в ходе конфликта толкнул украинца. Тот не удержался, и, падая, разбил стеклянную дверь, а дальше оказался на полу лицом в стекле. Один из осколков попал ему в глаз.

Очевидцы вызвали медиков, пострадавшего увезли в больницу и прооперировали, однако глаз спасти не удалось. Украинцу понадобится еще одна операция.

Правоохранители изъяли видео с камер наблюдения и выясняют все обстоятельства происшествия.

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Как сообщала Politeka, жизнь украинца оборвалась после задержания в Польше.

Также Politeka писала, что украинцев будут вакцинировать прямо на границе.