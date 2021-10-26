В Польше погиб молодой украинец, тело 22-летнего парня нашли возле общежития в Люблине - делом занимается полиция и прокуратура Польши.

Об этом пишет польское издание lublin112.pl. Инцидент произошел еще 24 октября, однако о нем сообщили лишь в понедельник.

Студент жил в Люблине. Тело 22-летнего парня нашли на крыше, у входа в общежитие на Надбистрицкой улице.

На место прибыли бригада скорой медицинской помощи и полиция. Медицинские работники констатировали смерть мужчины, а полиция установила, что погибший - гражданин Украины.

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По данным издания, правоохранители установили, что парень выпал из окна третьего этажа. Полиция подозревает, что молодой гражданин Украины, живший в Польше, совершил самоубийство.

По результатам предварительной проверки, проведенной под наблюдением прокурора, причастности посторонних лиц к смерти парня не обнаружили. Сейчас правоохранители продолжают выяснять обстоятельства инцидента, однако они уже исключают, что к смерти парня могут быть причастны третьи лица.

Напомним, украинца жестоко избили в Польше.

Как сообщала Politeka, жизнь украинца оборвалась после задержания в Польше.

Также Politeka писала, что украинцев будут вакцинировать прямо на границе.