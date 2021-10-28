В городе Васильков Киевской области мужчина ворвался в больницу с пистолетом и угрожал расправой медикам - "герою" грозит до 7 лет за решеткой.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в телеграм-канале. Детали сообщил в Facebook начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

В ночь на 28 октября 36-летний мужчина пришел в приемное отделение Васильковской больницы и после недолгих переговоров с медсестрой вытащил из сумки пистолет и наставил на врача.

Медсестра не растерялась, вовремя сориентировавшись, закрыла дверь и вызвала правоохранителей, которые прибыли на место происшествия, задержали хулигана и изъяли оружие.

Отмечается, что перед инцидентом в больнице мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения, ходил по городу и требовал от водителей, чтобы те доставили его жену в больницу, угрожая им пистолетом.

В полиции подчеркивают, что задержанному мужчине может угрожать наказание до 7 лет лишения свободы.

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