В городе Васильков Киевской области мужчина ворвался в больницу с пистолетом и угрожал расправой медикам - "герою" грозит до 7 лет за решеткой.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в телеграм-канале. Детали сообщил в Facebook начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.
В ночь на 28 октября 36-летний мужчина пришел в приемное отделение Васильковской больницы и после недолгих переговоров с медсестрой вытащил из сумки пистолет и наставил на врача.
Медсестра не растерялась, вовремя сориентировавшись, закрыла дверь и вызвала правоохранителей, которые прибыли на место происшествия, задержали хулигана и изъяли оружие.
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Отмечается, что перед инцидентом в больнице мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения, ходил по городу и требовал от водителей, чтобы те доставили его жену в больницу, угрожая им пистолетом.
В полиции подчеркивают, что задержанному мужчине может угрожать наказание до 7 лет лишения свободы.
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