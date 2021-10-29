В Киеве пассажиры набросились на таксиста после просьбы надеть маски: молодого мужчину душили и били ногами, повалив на землю, прямо на Майдане.

Нападение произошло утром 29 октября. О нем пострадавший рассказал телеграм-каналу PavlovskyNEWS.

26-летний Роман, который работает в службе такси Uber, утверждает, что около 6 часов утра он подобрал троих пассажиров на Майдане, напротив памятника «Глобус». Таксист попросил их надеть маски, однако они отреагировали на это неадекватно.

Один из мужчин начал душить пассажира, а когда Роман вырвался из машины, его повалили на землю и начали избивать уже ногами. Роман отмечает, что никто из проезжавших мимо водителей не остановился, чтобы ему помочь.

Закончив наносить таксисту удары, пассажиры потребовали, чтобы он бесплатно отвез их в Бровары, пригрозив расправой в случае отказа. Роман выполнил их требование, а затем отправился в больницу.

У таксиста подтверждено сотрясение мозга и перелом верхней челюсти. По словам врачей, ему, вероятно, понадобится операция на лице. Роман также обратился в полицию: правоохранители пообещали приехать к нему в больницу вечером.

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