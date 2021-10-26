Відзначали день народження одного з них

Страшна трагедія сколихнула Херсонщину та й всю країну - в автокатастрофі 24 жовтня загинули четверо юних українців.

Так, ДТП сталася вночі на автодорозі між селами Давидів Брід і Мала Олександрівка Бериславського району, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу поліції.

15-річний школяр за кермом Volkswagen Touareg не впорався з керуванням і врізався в дерево, водій і троє пасажирів позашляховика (15, 20 і 21 роки) загинули на місці події. Ще двоє 17-річних пасажирів цього ж автомобіля отримали травми різного ступеня тяжкості і знаходяться в лікарні.

Виявилося, що машиною керував школяр з смт. Великоолександрівка. Touareg нібито належав його дядькові. Як розповіли "Обозревателю" місцеві жителі, друзі нібито зібралися разом відзначити день народження одного з них. Після застілля вони вирішили покататися на авто.

У поліції додали, що хлопці мчали на швидкості приблизно 150 км на годину, удар був найсильніший - у підсумку, втрачені життя і іномарка, що стала купою металобрухту.

Примітно, що загиблий школяр не вперше катався з друзями на дядьковій іномарці - і сусіди, і в школі - всі були в курсі, але з якоїсь причини не втручалися.

У селищі розповіли, що всі хлопці з дуже забезпечених сімей - фермери і бізнесмени - дружили родинами.

25 жовтня чотирьох товаришів, що розбилися в аварії, поховали у Великоолександрівці.

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