Полицейские Бориспольщины устанавливают обстоятельства смертельного ДТП под Киевом - 23 октября на автодороге Борисполь-Днепр столкнулись две легковушки.

Об этом сообщает областная полиция в Facebook. Соответствующие фото ДТП были опубликованы на Telegram-канале dtp.kiev.ua.

Удар был настолько сильным, что водитель Nissan погиб на месте происшествия. Правоохранители также установили, что в автомобиле марки Nissan находились 36-летняя жена погибшего водителя и двое детей 10 и двух лет. Все они получили травмы разной степени тяжести.

Пострадавших доставили в одну из больниц Борисполя, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Предварительно, водитель Nissan не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. 39-летний водитель Mercedes-Benz не пострадал. По данному факту полиция возбудила уголовное производство.

В полиции Бориспольщины напомнили гражданам обязательно соблюдать правила дорожного движения. Беречь себя и быть осмотрительными на дороге.

Напомним, что Toyota на высокой скорости влетала в экипаж "скорой помощи": людей забрали в больницу.

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