Автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП - в результате аварии пострадало много молодых спортсменов, не обошлось в аварии и без погибших.
Инцидент произошел на шоссе недалеко от города Эйстл, в канадской провинции Нью-Брансвик. Детали трагической аварии сообщил телеканал CBC.
Отмечается, что автобус перевозил команду Miramichi Timberwolves. Автобус, перевозивший игроков и персонал хоккейной команды, попал в смертельное столкновение с автомобилем по дороге на игру в Фредериктоне в воскресенье.
По данным телеканала, на трассе в автобус с хоккеистами врезался легковой автомобиль. В результате столкновения водитель машины погиб на месте. Незначительные травмы также получили несколько пассажиров автобуса.
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В настоящее время по факту смертельного ДТП инициировано расследование.
Стоит отметить, что Miramichi Timberwolves - младшая хоккейная команда из Мирамичи, Нью-Брансуика, в Канаде. Они играют в молодежной хоккейной лиге. Команда была основана в 2000 году и проводит свои домашние игры в Miramichi Civic Center.
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