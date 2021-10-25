Водитель автомобиля Mitsubishi Galant не справился с управлением и вылетел в кювет, после этого машина перевернулась и врезалась в ближайший столб.

На момент ДТП в салоне автомобиля находилось четыре человека. В ДТП погибли двое молодых людей. Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

На месте аварии погиб 30-летний мужчина, 22-летняя девушка умерла в больнице. В ДТП пострадала еще одна пассажирка, ей ампутировали ухо.

Водителя автомобиля задержала полиция и на момент аварии он был нетрезв. Против мужчины открыли производство по статье 286-1 ч.4 (управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, повлекшие гибель нескольких лиц). Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

По данным издания te.20minut.ua, 22-летняя погибшая Ирина два года встречалась с водителем автомобиля, который совершил аварию. Другая девушка, пострадавшая в ДТП — это сестра покойной. Она училась на втором курсе магистратуры факультета педагогики и психологии.

30-летнего мужчину, который также погиб в жуткой ДТП, звали Иван. Он был работником Козовского сектора УГМС в Тернопольской области.

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