Отмечали день рождения одного из них

Страшная трагедия всколыхнула Херсонщину да и всю страну - в автокатастрофе 24 октября погибли четверо юных украинцев.

Так, ДТП произошло ночью на автодороге между селами Давыдов Брод и Малая Александровка Бериславского района, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу полиции.

15-летний школьник за рулем Volkswagen Touareg не справился с управлением и врезался в деревом, водитель и трое пассажиров внедорожника (15, 20 и 21 года) погибли на месте происшествия. Еще двое 17-летних пассажиров этого же автомобиля получили травмы разной степени тяжести и находятся в больнице.

Оказалось, что машиной управлял школьник из пгт. Великоалександровка. Touareg якобы принадлежал его дяде. Как рассказали "Обозревателю" местные жители, друзья якобы собрались вместе отметить день рождения одного из них. После застолья они решили прокатиться на авто.

В полиции добавили, что парни мчались на скорости приблизительно 150 км в час, удар был сильнейший - в итоге, потерянные жизни и иномарка, ставшая грудой металлолома.

Примечательно, что погибший школьник не первый раз катался с друзьями на дядиной иномарке - и соседи, и в школе - все были в курсе, но по какой-то причине не вмешивались.

В поселке рассказали, что все ребята из очень обеспеченных семей - фермеры и бизнесмены - дружили семьями.

25 октября четверых товарищей, разбившихся в аварии, похоронили в Великоалександровке.

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