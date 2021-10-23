Раптово обірвалося життя талановитої актриси і художниці, яка прославилася завдяки численним ролям в радянських фільмах: колеги і друзі у нестямі від горя.

Як повідомляє Politeka.net, про смерть актриси повідомили в некролозі на сайті Союзу кінематографістів РФ. Ольга Красіна померла 22 жовтня, їй було 80 років.

Радянська актриса і артистка дубляжу прославилася завдяки головним ролям в таких фільмах, як "Пікова дама", "Приборкання норовливої", "Грішний ангел" та інші. Красіна була відома також як театральна актриса. Ще під час навчання в театральному інституті вона була зарахована в штат Театру-студії «Мосфільм».

Відомо, що в останні роки свого життя актриса жила далеко від Москви. Вона присвячувала вільний час малюванню та вишивці.

"Красіна була талановитою актрисою і художницею. Ольга Михайлівна залишиться в пам'яті колег, друзів, глядачів чудовою актрисою і добрим другом", - написали в некролозі.

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