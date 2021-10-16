Известная американская актриса Дороти Стил (Dorothy M. Steel), исполнившая роль старейшины в оскароносном фильме "Черная пантера" по мотивам комиксов Marvel, скончалась.

Ее героиню в фильме полюбили миллионы детей и взрослых. Об этом сообщает телеканал WSBTV, ссылаясь на подтверждение от представителя артистки.

Дороти Стил было 95 лет. Она умерла в пятницу утром в своем доме в Детройте в кругу семьи. Агент актрисы Синди Батлер рассказал, что она умерла в пятницу утром 15 октября.

"Спасибо, мисс Дороти, за предоставленную мне возможность прокатиться на этой волне вместе с вами. Спасибо всем режиссерам по кастингу, которые наняли мисс Дороти. Спасибо всему миру за то, что любите ее издалека. Мне звонили со всего мира, желая взять интервью или сделать биографию ее жизни. Она была прекрасным человеком и всегда выделялась среди других" - заявил Батлер.

Стил родилась в Детройте в 1926 году и не получила свою первую актерскую роль, пока ей не исполнилось 88 лет - в фильме "Черная пантера".

После этого были несколько короткометражек, телефильмы "Счастливого Рождества, крошка" и "Рождественское желание и поцелуи под омелой", сериалы "Овальный кабинет" и "Святые и грешники".

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