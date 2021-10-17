Молодая мама троих детей погибла в результате ДТП на Волыни, также не стало и водителя, совершившего наезд на несчастную - в Сети выражают свои соболезнования.

В субботу, 16 октября, во Владимире-Волынском (Волынская область) произошло ДТП, в результате которого погибла 28-летняя мама троих детей. Новость о трагедии разлетелась по СМИ и соцсетям.

По неофициальной информации, водитель Mercedes не справился с управлением и на большой скорости сбил девушку, идущую по обочине. Мужчина вылетел из-за руля и получил тяжелую черепно-мозговую травму, в результате чего тоже погиб.

В машине также находился 13-летний подросток, по данным прессы, сын погибшего. Ребенок особо не пострадал.

Известно, что прибывшие медики пытались спасти пострадавшую, но она, к сожалению, умерла в больнице. У девушки остались трое детей - сыновья в возрасте 10 и 7 лет и дочь, которой не исполнилось и года.

Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора. Кадры опубликовало издание "Волынь Post" на своей странице в YouTube.

В Сети выразили соболезнования семье погибшей женщины.

"За что такое наказание, детки маленькие, сколько за превышение скорости говорилось, видно наказание малы для водителей, а страдают невинные, царство небесное и вечный покой...", - написал комментатор под одним из постов.

Напомним, маршрутку с пассажирами протаранили, что известно на данный момент

Как сообщала Politeka, кадры и детали трагедии с юной украинкой

Также Politeka писала, что водитель протаранил танк и не выжил