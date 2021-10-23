Внезапно оборвалась жизнь талантливой актрисы и художницы, прославившейся благодаря многочисленным ролям в советских фильмах: коллеги и друзья вне себя от горя.

Как сообщает Politeka.net, о смерти актрисы сообщили в некрологе на сайте Союза кинематографистов РФ. Ольга Красина умерла 22 октября, ей было 80 лет.

Советская актриса и артистка дубляжа прославилась благодаря главным ролям в таких фильмах, как «Пиковая дама», «Укрощение строптивой», «Грешный ангел» и другие. Красина была известна также как театральная актриса. Еще во время учебы в театральном институте она была зачислена в штат Театра-студии «Мосфильм».

Известно, что в последние годы своей жизни актриса жила вдалеке от Москвы. Она посвящала свободное время рисованию и вышивке.

«Красина была талантливой актрисой и художницей. Ольга Михайловна останется в памяти коллег, друзей, зрителей замечательной актрисой и добрым другом», - написали в некрологе.

Напомним, что неожиданно умерла знаменитая актриса: "Весь мир любил ее".

Как сообщала Politeka, трагически умерла мать троих детей, что произошло: "За что такое наказание...".

Также Politeka писала, что умерла эпатажная киевская модель и светская львица: "Её не забыть".