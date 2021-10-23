Внезапно оборвалась жизнь талантливой актрисы и художницы, прославившейся благодаря многочисленным ролям в советских фильмах: коллеги и друзья вне себя от горя.
Как сообщает Politeka.net, о смерти актрисы сообщили в некрологе на сайте Союза кинематографистов РФ. Ольга Красина умерла 22 октября, ей было 80 лет.
Советская актриса и артистка дубляжа прославилась благодаря главным ролям в таких фильмах, как «Пиковая дама», «Укрощение строптивой», «Грешный ангел» и другие. Красина была известна также как театральная актриса. Еще во время учебы в театральном институте она была зачислена в штат Театра-студии «Мосфильм».
Известно, что в последние годы своей жизни актриса жила вдалеке от Москвы. Она посвящала свободное время рисованию и вышивке.
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«Красина была талантливой актрисой и художницей. Ольга Михайловна останется в памяти коллег, друзей, зрителей замечательной актрисой и добрым другом», - написали в некрологе.
Напомним, что неожиданно умерла знаменитая актриса: "Весь мир любил ее".
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