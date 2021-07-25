Українців збираються позбавити важливої комунальної пільги

Міністерство соціальної політики України має намір скасувати норму, введену навесні 2020 року, Про збільшення на 50% соціальних нормативів на ЖКП. Якщо рішення будуть прийнято, це спричинить за собою скорочення субсидій для оплати комуналки. Про це сказано в проекті документа, розміщеного на сайті Федерації профспілок України (ФПУ), передає "Апостроф".

Відзначається, що таке рішення мають намір прийняти у зв'язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації з коронавірусною інфекцією.

"Враховуючи епідеміологічну ситуацію, скасовується підвищення на 50 відсотків соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, яке застосовувалося при розрахунку розміру житлової субсидії на період поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2", - наголошується в пояснювальній записці до проекту.

Зазначимо, у суботу, 24 липня, в Україні зафіксували 286 нових випадків коронавірусної хвороби, найбільше – у столиці.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (85), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19) та Запорізькій (18) областях.

Також за минулу добу було госпіталізовано - 422 хворих, виписано - 159 осіб. Хвороба забрала життя 12 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 248 450 осіб, померли від 52 847 українців.

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