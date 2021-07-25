Украинцев собираются лишить важной коммунальной льготы

Министерство социальной политики Украины намерено отменить норму, введенную весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ. Если решение будут принято, это повлечет за собой сокращение субсидий для оплаты коммуналки. Об этом сказано в проекте документа, размещенного на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), передает "Апостроф".

Отмечается, что такое решение намерены принять в связи с улучшением эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией.

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию, отменяется повышение на 50 процентов социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами, которое применялось при расчете размера жилищной субсидии на период распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Отметим, в субботу, 24 июля, в Украине зафиксировали 286 новых случаев коронавирусной болезни, больше всего – в столице.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.

Также за минувшие сутки были госпитализированы - 422 больных, выписаны - 159 человек. Болезнь унесла жизни 12 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 248 450 человек, умерли от Covid 52 847 украинцев.

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