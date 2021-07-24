Украинцам стоит заплатить налог на недвижимость на протяжении 60 дней, после получения платежки с уведомлением

В случае не соблюдения сроков оплаты, владельца квартиры или дома могут оштрафовать, пишет "Обозреватель".

Повышенная ставка налога применяется к площади, недвижимости, которая превышает 120 квадратов для домов и 60 метров для квартир.



Украинцам придется заплатить по 70,8 гривен за каждый "лишний" квадратный метр.

Если же вы не успели совершить оплату в отведенный для этого срок, то сумма будет больше.

задержать до 30 дней - штраф составит 10%;

если задержать дольше, чем на 30 дней, то штраф заплатит 20%.

Стоит отметить, что если площадь вашей квартиры в прошлом году составляла 80 метров квадратных, что на 20 кв. больше нормы, то в казну придется заплатить 1250 гривен. В 2021 году за такую же площадь придется заплатить почти на 200 гривен больше - сума налога сейчас составит 1416 грн.

Если вы владеете жильем площадью больше 300 метров квадратных или дома более 500 кв, то придется заплатить фиксированные 25 тысяч гривен.

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